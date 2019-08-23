الخارجية: الحكومة الإيرانية اعتذرت الى السيدة العراقية التي تعرضت لاعتداء في مطار مشهد

2019/08/23 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية بياناً اكدت فيه اعتذار الحكومة الإيرانية الى السيدة العراقية التي تعرضت لاعتداء في مطار مشهد

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