التربية تكمل إستعداداتها لامتحانات الدور الثاني

2019/08/23 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت وزارة التربية إستعداداتها لاجراء الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة والأعدادية/ الدور الثاني

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