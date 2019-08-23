الإسلاميون يراهنون على تقدم عسكري في طرابلس استباقا للمحادثات

2019/08/23 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت جهود البعثة الأممية ومعها المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في ليبيا تأخذ طابع الجدية مع تكثيف المسؤولين الأمميين تحركاتهم وهو ما

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