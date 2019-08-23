فواد الكنجي - دواوين (الماغوط) و(أدونيس) نماذج ما بعد الحداثة لنبضات الاغتراب وأزمة الإنسان العربي

2019/08/23 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي حين يتم تحليل أي نص من النصوص الشعرية لـ(محمد الماغوط) أو (ادونيس، على احمد سعيد) سنتيقن؛ إحساسا..وتذوقنا..وتقيما..بقيمة الإبداع الشعري في مكامن أسلوب بنائها الشكلي والموضوعي، حبكة..ولغة..وبلاغة..وكيف يكون توظيف الأفكار..وبناء المفردات..والدلالات..والرموز..في القصائد؛ كشكل من إشكال عدم المباشرة والاتجاه نحو الغموض الدلالي لها؛ لتحفز القارئ إلى التأمل..والبحث..والتمعن..والتحليل..عما ه......

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