لبنان.. لجنة حكومية لدراسة أوضاع الفلسطينيين وإضراب واحتجاجات بالمخيمات

2019/08/23 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّلت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس لجنة لدراسة وضع الفلسطينيين بعدما عمّ الإضراب والمظاهرات مخيمات فلسطينية، وسط اعتصام أمام وزارة العمل؛ رفضًا لقرار

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