تحدث بالفرنسية ووضع قدمه على الطاولة.. جونسون تصرف في الإليزيه كأنه في بيته

2019/08/23 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تطلب الأمر من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شهرا ليشرع في أولى رحلاته الخارجية، لكنه سريعا ما شعر كأنه في بيته

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