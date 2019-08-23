2019/08/23 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LBW7RzAm6yo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أب يجبر ابنته على الزواج من رجل اكبر منها عمرا شاهد ردة فعل الناس معها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أب يجبر ابنته على الزواج من رجل اكبر منها عمرا شاهد ردة فعل الناس معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).