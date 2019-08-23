ساطع هاشم - ضياء بلا ظلال

2019/08/23 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم طريقة الرسم بالضوء والظل او التدرج من المضيء الى المعتم، والتي بواسطتها يتم رسم الصورة ثلاثية الأبعاد وابراز الحجم والبعد والقرب، او الإيهام بالبعد الثالث على سطح مستوي من بعدين مثل سطح الورقة او الحائط وماشابه، هي الطريقة التي تميز الفن الأوربي عن بقية فنون الأمم، وقد سادت بالفن الأوربي منذ ان طورها بالتوازي مع اختراعه لقواعد المنظور الفنان المعماري والصائغ الإيطالي برونولسيكي بحدود سنة 1417 ، وف......

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