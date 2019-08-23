جواد بولس - تقول الحياة: يبقى الغناء أدوم وأنبل

2019/08/23 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس تقول الحياة: يبقى الغناء أدوم وأنبلجواد بولس ألغت بلدية أم افحم حفل الفنان تامر نفار الذي كان مقررًا أمس في المركز الجماهيري على خشبة مسرح وسينماتك المدينة، وذلك بعد أن أكتشف رئيس وأغلبية أعضاء المجلس البلدي "أنّ مضامين أغنيات الفنان بعيدة كل البعد عن الجانب الديني والاخلاقي والتربوي والثقافي المتعارف عليه في أم الفحم؛ ولاحتوائها عبارات ومصطلحات وأفكار لا تتلاءم ولا تتناسب مع قام......

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