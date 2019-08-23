بالصور.. السيطرة على حريق هائل بسوق جميلة شرقي بغداد

2019/08/23 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي ،امس الخميس، عن اخماد حريق منطقة جميلة بالكامل، فيما اشارت الى ان عملية تبريد الحادث تستمر حتى صباح اليوم....

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