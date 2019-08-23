2019/08/23 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معارك عنيفة بين النخبة الشبوانية ومسلحين تابعين للإصلاح بعتق قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة تجددت بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والنخبة الشبوانية مع عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح شرقي مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوبي اليمن.وذكرت مصادر أمنية أن قوات الانتقالي سيطرت على نقطة الجلفور على المدخل الشرقي للمدينة إضافة إلى معسكر القوات المشتركة.

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