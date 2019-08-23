2019/08/23 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر الحشد الشعبي مقطع فيديو قال إنه لاستهداف طائرة استطلاع حلقت فوق أحد مقراته قرب العاصمة بغداد.وأوضح الحشد الشعبي أن "طائرة استطلاع معادية حاولت التصوير والتجسس على مقر لواء 12 في حزام بغداد، حيث تم إجبار الطائرة على الانسحاب وعدم إكمال واجبها".

🔺#جاهزون_للرد🔺#لامكان_لغربانكم #شاهد الدفاعات الجوية التابعة لقوات #الحشد_الشعبي تتصدى لطائرة استطلاع معادية حاولت التصوير والتجسس على مقر لواء 12 في حزام #بغداد ، حيث تم اجبار الطائرة على الانسحاب وعدم اكمال واجبها #العراق pic.twitter.com/AGyIDKz22z

— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) August 22, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينشر فيديو استهدافه لطائرة استطلاع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينشر فيديو استهدافه لطائرة استطلاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).