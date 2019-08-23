محافظ ذي قار يقاضي مشعان الجبوري.. والسبب؟

2019/08/23 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس (22 اب 2019)، بمقاضاة النائب السابق، مشعان الجبوري، بتهمة الاساءة لإبناء المحافظة العراقية....

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