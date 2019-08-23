2019/08/23 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير سجن الناصرية يرد على الجبوري ويبين طبيعة تعاملهم مع عوائل النزلاء رد مدير سجن الناصرية حسين الساعدي، على عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، مبيناً في الوقت نفسه طبيعة تعامل السجن مع عوائل النزلاء.وقال الساعدي في بيان إنه "نود أن نبين ان طريقة التعامل مع عوائل النزلاء ذات طابع انساني كبير ويتم فيها مراعاة الحالة الإنسانية بشكل كبير حيث أقوم شخصيا بالإشراف على عملية المواجهه ويتم توفير وسائل نقل لهم من وزارة نقل الركاب إضافة إلى نقلهم بالعجلات المخصصين من القسم الى مكان المواجهه وتوجد قاعة انتظار مهيأ بها كافة سبل الراحه ولعب للاطفال وكذلك تم توفير مفرزه طبيه نسائيه لخدمة المواجهين وخصوصا كبار السن وذوي الامراض المزمنه وكذلك توفير عربات لنقل المسنيين وتم تخصيص موظف قانوني للإجابة عن كافة استفسارات المواجهين بخصوص أبنائهم من النزلاء ان جميع منسوبينا المكلفين بواجب المواجهه تم اختيارهم من العناصر الكفوءه ويراعون كافة معايير حقوق الإنسان في تعاملهم مع المواجهين حيث تم إدخالهم دورات تدريبية لهذا الغرض كما ويتم الإشراف من قبل لجان حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدوليه ونائب الادعاء العام خلال زياراتهم للقسم على المواجهه والاطلاع على كافة التفاصيل ويمكنكم الاستفسار من العوائل المواجهه علما ان القسم تم زيارته من عدد من النواب مسبقا حيث اثنو على الخدمات التي تقدم النزلاء وعوائلهم اثناء عملية المواجهة".واضاف أن "ما ورد على لسان النائب مشعان الجبوري مناقض للحقيقة تماما ولايمت الى الواقع بأي صله وقد قمنا بمفاتحة مراجعنا لاتخاذ الاجراء المناسب من قبلهم".

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