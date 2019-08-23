ابراهيم الجندي - 11 - ماذا لو بدلنا آية مكان أخري ؟

2019/08/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الحادية عشرة : النساء 101- 110(101) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا 1- سبب النزول : التجار سألوا النبي ..نحن نضرب في الأرض ( نسافر كثيرا ) فكيف نصلي ؟ فنزلت 2- القراءة : قرأها أبي بن كعب ..فليس عليكم جناح أن ت......

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