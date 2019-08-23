إدارة الطلبة: سننافس على المربع الذهبي في الموسم الممتاز

2019/08/23 | 08:56

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بغداد :سومر نيوز

أكد عضو الهيئة الادارية لنادي الطلبة حيدر عبد الرزاق، أن النادي سينافس على الدخول في المربع الذهبي لبط...

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