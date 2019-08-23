النجف: فاتحنا الحكومة لزيادة ميزانية النادي.. ويكشف ديونه

2019/08/23 | 08:56

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بغداد :سومر نيوز

أكد نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي النجف عباس مهدي، أن النادي فاتح الجهات المختصة لزيادة ميزانيته.

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