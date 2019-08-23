2019/08/23 | 08:56
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النجف: فاتحنا الحكومة لزيادة ميزانية النادي.. ويكشف ديونه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكد نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي النجف عباس مهدي، أن النادي فاتح الجهات المختصة لزيادة ميزانيته.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف: فاتحنا الحكومة لزيادة ميزانية النادي.. ويكشف ديونه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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