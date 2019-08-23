بعد نثرية لاعضاءه تقدر بـ50 مليون دينار …حراك كربلاء يحذر من اعتصامات بعموم المحافظة

2019/08/23 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / كربلاءحذرت تنسيقية كربلاء للحراك المدني ، مجلس المحافظة من المضي بقراره بخصيص مخصصات لرئيسه وأعضاءه من الايراد العام.وكتب رئيس التنسيقية ايهاب الوزني على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، رسالة إلى رئيس مجلس محافظة كربلاء قال فيها ..”بلا تحية ، نطالبكم بالتراجع عن تخصيص النثريات والامتيازات التي خصصتموها لكم ولاعضاء مجلسكم بواقع ٥٠ مليون دينار شهريا”.وتابع “سيكلفكم ذلك خسارة سلطتكم البائسة..”.ونحذركم أن تعودوا الى رشدكم قبل فوات الاوان” ، كما “نمهلكم للتراجع عن قراركم هذا اسبوع واحد فقط وبعدها ستكون الاعتصامات في كل انحاء كربلاء”.وكانت مصادر مطلعة قد كشفت الاسبوع الجاري عن تصويت مجلس محافظة كربلاء على تخصيص نثرية تترواح بين 5 مليون الى مليون ونصف دينار لرئيس مجلس المحافظة ونائبه واعضاءه.

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