2019/08/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تبدأ باجراءاتها بشأن حادث الاعتداء على امراة عراقية في مشهد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/23 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تبدأ باجراءاتها بشأن حادث الاعتداء على امراة عراقية في مشهد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تبدأ باجراءاتها بشأن حادث الاعتداء على امراة عراقية في مشهد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).