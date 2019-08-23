مكانة موالي الإمام علي (عليه السلام)

2019/08/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا علي لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه، وكان له

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