مدير سجن الناصرية يرد على تصريحات الجبوري

2019/08/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مدير سجن الناصرية جنوبي العراق، حسين الساعدي، على عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، مبيناً في الوقت نفسه طبيعة تعامل السجن مع عوائل النزلاء....

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