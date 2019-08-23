الميناء: لا نعاني أي مشكلة مالية وهذا خلافنا مع مدرب الحراس

2019/08/23 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد أمين سر نادي الميناء طاهر بلص، أن النادي :يمرض ولا يموت، مبيناً بانه ليس لديهم مشاكل مادية".

وقال بلص في حديث لبرنامج {كوورة} بثته قناة {الفرات} الفضائية مساء الخميس، إن "النادي لا يواجه مشاكل مادية او ديون مترتبة عليه وان ملفات التراخيص جاهزة"، مبيناً أن "موانئ البصرة تدعم النادي بشكل ممتاز وبكل قطاعاته الرياضية"، مشيراً إلى أن "مشكلة النادي الوحيدة مع مدرب الحراس عامر عبد الوهاب وستحل قريباً".واضاف "سنحل مشكلتنا مع عبد الوهاب بالتراضي ويوم الاحد سندفع له 50 مليون دينار".وتابع بلص: "قدمنا ميزانية تخمينية بـ 4 مليارات دينار لان لدينا 11 لعبة ولا يمكن للمليارين ان تكفي لهذه الالعاب وسوف يتم مناقشة هذه الميزانية في رئاسة الوزراء"، موضحاً "لا يمكننا الاستغناء عن خدمات رئيس النادي هادي احمد".وبين: "نتأمل خيراً في ظل الاسماء التي لدينا في النادي والاستقطابات التي جلبها المدرب وهم لاعبون من اندية كبيرة نتأمل ان نكون حاضرين بقوة في الدوري والميناء يمرض ولا يموت".وزاد: "نتمنى ان نتعاقد مع علي حصني وهو في طور العلاج ونحن في مفاوضات معه وننتظر التطورات".



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