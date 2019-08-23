النجف: فاتحنا الحكومة لزيادة ميزانية النادي.. ويكشف ديونه

2019/08/23 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي النجف عباس مهدي، أن النادي فاتح الجهات المختصة لزيادة ميزانيته.

وقال مهدي لبرنامج {كوورة} بثته قناة {الفرات} الفضائية مساء الخميس، "بحثنا مع وزارة الشباب والرياضة كيفية دعم نادي النجف باكثر من مليون دولار المرصودة من قبل مجلس محافظة النجف والممولة من خلال مطار النجف".واضاف "طلبنا من الوزير ان تكون ميزانيتنا ملياري دينار ونتمنى ان يستحصل الموافقة من مجلس الوزراء وهناك موافقة مبدئية من الوزير لعرض طلبنا الى المجلس أسوة بالاندية المؤسساتية".وبين أن النادي "حل كل النزاعات مع المحترفين ولدينا فقط مشاكل مع اللاعبين المحليين"، مبيناً أن "اللاعبين المحليين مجرد أن تتأخر مستحقاتهم يبدأون التلكؤ في التدريبات ويتسببون بمشاكل مع الادارة وبالتالي يكون هناك سوء نتائج".وتابع أن "اللاعبين بدأوا يتأخرون عن التدريبات ولا يلتزمون بها والمدرب عندما يحضر للتدريبات يرى اللاعبين غير موجودين"، مؤكداً أن "الديون التي على النادي لا تتعدى 400 مليون دينار فقط للاعبين محليين فقط".وزاد "نعمل على صناعة نادي ينافس في الدوري العراقي وحتى الآن بلغت قيمة تعاقداتنا مليار و 800 مليون دينار، ماذا ممكن ان نقدم أكثر؟".



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