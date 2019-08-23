برشلونة يُجهز عرضًا جديدًا لضم نيمار

2019/08/23 | 10:00

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متابعة :سومر نيوز

أكد تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة يجهز عرضًا جديدًا للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سا...

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