2019/08/23 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن تعرض امرأة عراقية للضرب من قبل ضابط ايراني في مطار مشهد.، مشيرة الى بدء اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المُعتدِي.وقالت الخارجية في بيان لها صدر اليوم وتلقت خطوة برس نسخة منه، إنها “فور تلقيها نبأ تعرّض السيّدة العراقـيّة للاعتداء في مطار مشهد قد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان جديد للخارجية بشأن تعرض امرأة للضرب في إيران وكالة خطوة برس.

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