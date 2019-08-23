“ميسي اليابان” خارج خطط زيدان

2019/08/23 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعار ريال مدريد الإسباني لاعب وسطه الهجومي الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ”ميسي اليابان”، إلى ريال مايوركا، بحسب ما أعلن الناديان الإسبانيان .وكان بطل أوروبا قد تعاقد مع كوبو من نادي أف سي طوكيو في يونيو الماضي، لكنه سيسمح لابن الثامنة عشرة عاما باكتساب الخبرة في صفوف مايوركا.وكتب ريال مدريد في بيان: “اتفق […]

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