2019/08/23 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة اجتماعاً بحضور القيادات الأمنية المعنية في القضاء، لمراجعة الخطة الأمنية لتأمين الحماية للمواطنين خلال شهر محرم الحرام ، وذلك تزامنا مع إزالة التجاوزات التجارية والصناعية والسكنية الجديدة.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بعاشوراء والتعزيزات المضافة لها والتي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطات الزبير تناقش الخطة الأمنية لشهر محرم النعيم نيوز.

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