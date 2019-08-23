هل يكون نبات القنب مفتاحا لعلاج السرطان ؟

2019/08/23 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، أن نبات القنب يمكن أن يحمل مفتاح مكافحة سرطان البنكرياس (أحد أكثر الأشكال دموية).

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