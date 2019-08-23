الخارجية العراقية : نرفض الاساءة لاي مواطن عراقي خارج بلده

2019/08/23 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية ،اليوم الجمعة، أن كرامة العراقيين من أهم اولوياتها ،وفيما شددت على رفضها الاساءة لاي مواطن عراقي خارج بلده ، اعلنت تواصلها مع الجانب الايراني للوقوف على التقرير الذي طالبت به بشأن الاعتداء على سيدة عراقية في مطار مشهد على يد أحد العاملين في المطار.

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