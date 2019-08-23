بالصور.. شرطة ذي قار تمنع الصيد الجائر وتصادر اجهزة كهربائية

2019/08/23 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، قيام دوريات بمنع عمليات الصيد الجائر للأسماك وضبط (6) اجهزة كهربائية.

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