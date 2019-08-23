2019/08/23 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت صور أقمار اصطناعية التقطتها شركة تحليل بيانات إسرائيلية ثلاثة مواقع في العراق تعرضت لهجمات في الفترة الأخيرة، والتي يعتقد البعض أن إسرائيل تقف خلفها.

وقالت شركة "إميدج سات إنترناشونال" في تحليلها للصور إن المواقع الثلاثة كانت تحتوي على مخازن هي على الأرجح لصواريخ وأسلحة متطورة.

وأظهرت إحدى الصور موقع قاعدة بلد الجوية التي تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء الماضي، وقالت الشركة إن الهجوم أسفر كما يظهر في الصورة عن تدمير حاويات شحن كانت بها، بحسب الشركة.

ونشرت أيضا صورة لمخزن ذخيرة قالت إن مساحته 140 في 180 مترا في قاعدة الصقر التي تعرضت لهجوم يوم 12 أغسطس.

المبنى الرئيسي للمخزن تدمر وحدثت أضرار جانبية كبيرة، بحسب الصورة.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن المخزن تعرض لضربة جوية أتبعها انفجارات للذخيرة التي كانت بداخله.

وأشارت إلى أن "الجسر البري" ا تعرض لهجمات.

وقالت الشركة إن الهجمات استهدفت تدمير الجسر البري الإيراني الذي تعمل إيران على بنائه لربط أراضيها بسوريا ولبنان، بالإضافة إلى منع إيران من شن هجمات تنطلق من العراق إلى الدول المجاورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور لثلاثة مواقع عراقية بعد تعرضها لهجمات غامضة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور لثلاثة مواقع عراقية بعد تعرضها لهجمات غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).