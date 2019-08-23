ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة

2019/08/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة، من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة نوع {كرستال} تقدر بـ 47 غراماً.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تم ضبط المسافر من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر هيأتنا المتواجدين في صالة المسافرين الوافدين".وأضاف "تم إحالة المسافر والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".انتهى

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