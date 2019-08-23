الأمن الإيراني يعلن عن إحباط مؤامرة ضد الثورة في مدينة مشهد

2019/08/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت مديرية الأمن في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، اليوم الجمعة، عن إحباط مؤامرة جديدة مناهضة للثورة في مدينة مشهد مركز المحافظة.

وقالت مديرية الأمن بالمحافظة في بيان لها، بأن مجموعات مناهضة للثورة وأجهزة استخبارات غربية -عربية، ومن خلال دعمها لبعض العناصر المناهضة للجمهورية الإسلامية، والإيحاء لها بنهج الإطاحة بالدولة، سعت لاستغلال أي فرصة وتيار لإثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية، وذلك بحسب وكالة "فارس.

وأضافت إن بعض العناصر المأجورة والتابعة للتيارات المناهضة للثورة المقيمة في الخارج، قد استغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العقد الأخير، وسعت عبر برمجة وتخطيط ممنهج للتآمر وإثارة فوضى جديدة في البلاد.

وتابعت "في هذا السياق قام أفراد عملاء لأجهزة الاستخبارات الأجنبية وخونة الشعب الإيراني الذين يحتوي سجلهم الأسود اغتيال 17 ألفا من مواطنينا الأعزاء، بتكليف المعتقلين أخيرا في مشهد بمهمة تخطيط وتنفيذ مؤامرة وفتنة جديدة، إلا أنه تم إحباط هذه المؤامرة بجهود القوى الأمنية".

وأكدت قائلا: إنهم ومن خلال إثارة مشاعر مختلف شرائح المجتمع، خاصة المضحين ومعاقي الحرب وتحريض القوميات والمذاهب، كانوا يسعون عبر تنظيم تجمعات احتجاجية بتعاون وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المناهضة للثورة في الخارج، لتوتير أجواء المجتمع تدريجيا.

واختتمت مديرية الأمن في محافظة خراسان الرضوية الإيرانية، بقولها إن "هؤلاء كانت مهمتهم أيضا، على أعتاب انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، الارتباط الممنهج مع المرشحين المنتقدين لحثهم على تشديد مواقفهم الانتقادية، من أجل استغلال الأجواء السياسية المفتوحة لخلق الفوضى والنزاعات الداخلية، وبالتالي إثارة فتنة جديدة تهدف للمضي إلى الأمام بالخطوط الموحاة من قبل أعداء الشعب الإيراني".

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