2019/08/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني التهمت حرائق هائلة مساحات شاسعة من غابات الأمازون، وأدخل الدخان الأسود المنبعث منها مدينة ساو باولو، إحدى أكبر مدن البرازيل، في ظلام دامس في وضح النهار.وأمام احتراق أكبر غابة في العالم، تحاول فرق الإطفاء بشتى الوسائل إبطاء تمدد النيران لكن دون جدوى.من جهته يتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو منظمات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرائق تلتهم أكبر غابة في العالم وكبرى المدن في ظلام دامس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرائق تلتهم أكبر غابة في العالم وكبرى المدن في ظلام دامس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرائق تلتهم أكبر غابة في العالم وكبرى المدن في ظلام دامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).