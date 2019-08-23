صحيفة اميركية تعترف بالضربات الاسرائيلية على معسكرات الحشد الشعبي.. تكشف التفاصيل الكاملة

2019/08/23 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن اسرائيل شنت ضربة واحدة على الأقل على مستودع للأسلحة في العراق.ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط أن اسرائيل قصفت قاعدة تقع في شمال بغداد في تموز/يوليو الماضي، بينما قال مسؤولان أميركيان أن الدولة العبرية شنت عدة ضربات في العراق في الأيام […]

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