2019/08/23 | 10:13

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إحباط هجوم داعشي على قرية زراعية شمال شرقي بعقوبة

احبط اهالي قرية الاصلاح التابعة لناحية جلولاء شمالي شرقي بعقوبة

بالتعاون مع قوات الجيش والحشد الشعبي هجوماً ارهابياً على بعض نقاط

المرابطة المتقدمة في اطراف القرية .

واوضح مصدر محلي في محافظة ديالى ان ارهابيي داعش كانوا يقودون

دراجات نارية اثناء محاولاتهم الاقتراب ومهاجمة النقاط المذكورة الا

ان صولة الاهالي مع الجيش والحشد الشعبي ارغمتهم على الهروب بعد

عملية تفتيش وتمشيط واسعة للمناطق الزراعية.

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