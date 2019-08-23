ماذا سيفعل «ملك إسرائيل» ترامب بـ«الخونة» اليهود؟

2019/08/23 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة لإعلامي أمريكي يقول فيها إن ترامب «أعظم رئيس ليس لأمريكا فقط، بل ولليهود وإسرائيل، وتاريخ البشرية»،

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