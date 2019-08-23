بالوثيقة : مجلس محافظة البصرة يصوت على رفع درجة ناحية الإمام الصادق ع شمال البصرة إلى قضاء

2019/08/23 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة النعيم نيوز أن مجلس محافظة البصرة صوت على رفع درجة ناحية الإمام الصادق ع شمال البصرة إلى قضاء

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