بعد تصريحات وصفت بالمسيئة .. ذي قار تقاضي مشعان الجبوري

2019/08/23 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قارأعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، المضي برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق، مشعان الجبوري، بتهمة الاساءة لإبناء المحافظة.

وقال الدخيلي في بيان له، إن “القسم القانوني في ديوان المحافظة سيرفع دعوى جزائية وفق احكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ضد النائب السابق مشعان الجبوري ، كونه ارتكب جريمة قذف بحق العراقيات و ابناء محافظة ذي قار” .

ودان محافظ ذي قار، “التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها الجبوري”، عاداً ما تحدث به “جريمة يجب عدم الوقوف عندها”.وأعرب الدخيلي، عن “ثقته بالقضاء العراقي لردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على الآخرين وإيقاف مثل تلك التصرفات اللامسؤولة”.

وكان النائب السابق مشعان الجبوري، قد ظهر في حوار تلفزيوني، متحدثاً عن الاوضاع في البلاد بعد 15 عاماً من العملية السياسية، وقال في سياق الحديث عن قضية المغيّبين، إن “ذويهم من النساء يتعرضن للتحرش والانتهاكات مقابل السماح لهن بزيارة ذويهن في السجون”.

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