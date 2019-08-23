قال إنه تصرف خاطئ.. القنصل الايراني يعتذر لمواطنة عراقية اعتدى عليها بمطار مشهد

2019/08/23 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / النجفأعلن النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، ان نائب القنصل الإيراني قدم اعتذارا رسميا للمواطنة العراقية التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي.

وقال بيان لمكتب الكرعاوي تلقته “كلكامش برس” ، أن “وفدا ضم نائب القنصل الايراني ومعاون قائد شرطة النجف، ومدير مكافحة الاجرام، ومدير إدارة المطار ومجموعة من الإعلاميين والناشطين زاروا منزل المواطنة في النجف”.

ولفت الى ان نائب القنصل الإيراني قال “ان ما قام به العنصر الأمني الإيراني هو تصرف شخصي خاطئ، وغير مدروس ولا يمثل الحكومة الإيرانية”.

وطالب الكرعاوي ، باجراء تحقيق عاجل بحق العنصر الأمني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، والتعويض المادي والمعنوي للمواطنة العراقية”.

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