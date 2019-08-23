2019/08/23 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال مفارز الاستخبارات لمتهمة اثناء محاولتها بيع احدى الفتيات شرقي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر”.

وأضاف، ان “عملية القبض تمت شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات”، مشيرا الى “تدوين أقول المتهمة وإحالتها للقضاء”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل متهمة اثناء محاولتها بيع احدى الفتيات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل متهمة اثناء محاولتها بيع احدى الفتيات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).