اندلاع نزاع عشائري مسلح في البصرة

2019/08/23 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اندلع، مساء أمس الخميس، نزاع عشائري استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محافظة البصرة.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “نزاعاً عشائرياً اندلع في احدى مناطق محافظة البصرة، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية طوقت منطقة النزاع للسيطرة عليه”.





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