محافظ البصرة اسعد العيداني: الجماهير البصرية واعية وستنقل رسالة مثالية وايجابية

2019/08/23 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خاص اكد محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني ان الجماهير العراقية الرياضية البصرية واعية وستنقل رسالة مثالية وايجابية للعالم ان البصرة محافظة أمنة لاقامة تصفيات كأس العالم وباقي البطولات الرياضية الاخرى .وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي الخاص خلال مشاركته حفل تخرج مجموعة من طلبة

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