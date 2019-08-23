2019/08/23 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أعداد المواطنين السوريين الراغبين بدفع البدل النقدي عن تأدية الخدمة العسكرية في الجيش السوري، بعد إلغاء الموافقات الأمنية على الوكالات الخاصة التي يجب على المغتربين إجراءها، وفقاً لصحيفة “الوطن” السورية.وأكدت الصحيفة أن “الحكومة السورية كانت قد ألغت سابقاً كافة الموافقات الأمنية، لكل مغترب يرغب بعمل وكالة من أجل دفع البدل النقدي عن الخدمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات جدي ة للراغبين بدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية السورية النعيم نيوز.

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