اطلاق وجبة من سلفة الـ٢٥ مليونا

2019/08/23 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين 5 ، 10 ، 15، 20، 25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من ثلاثة الاف موظف الذين

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