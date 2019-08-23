الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف ال٢٥ مليون لموظفي الدولة

2019/08/23 | 10:32

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بغداد :سومر نيوز

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مل...

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