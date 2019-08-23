نائب كردي: زيارة مسؤولي الإقليم إلى بغداد ’’فرصة أخيرة’’ لحسم ملف النفط

2019/08/23 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

وصف عضو مجلس النواب عن كتلة "المستقبل" المعارضة، سركوت شمس الدين، الجمعة (23 اب 2019)، الزيارة المرتقبة لوفد الاقليم إلى الحكومة الاتحادية لمناقشة حصة الاقليم في موازنة 2020 بـ "الفرصة الاخيرة" للتوصل الى حل نهائي بشأن ملف النفط.

وقال شمس الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الزيارة التي يعتزم القيام بها وفد من مسؤولي اقليم كردستان للقاء نظرائهم في الحكومة الفيدرالية تمثل الفرصة الاخيرة للتوصل الى حل نهائي بين الطرفين وفق القانون والدستور، باعتباره من الملفات الاستراتيجية والمهمة التي يتوقف عليها مستقبل ومصلحة العراق".

وعد النائب، "سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني في إدارة الملف النفطي في الاقليم فاشلة إذ رهن هذا الحزب الثروات الطبيعية هناك وقام بتصدير النفط الى الخارج دون ان يسلمه الى الحكومة، ومثل هذه الافعال مرفوضة"، مؤكداً ان "زيارة مسؤولي الاقليم الى بغداد يجب ان تكون لإثبات حسن النية خلال المرحلة المقبلة وتسليم النفط عبر الشركة المختصة".

وهدد شمس الدين، "باللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل هذه الازمة بين بغداد والاقليم، وتحرير الشعب الكردي من سطوة عائلتي بارزاني وطالباني التي تحاول التلاعب بمقدراته، والتي تسببت بتدهور الاقتصاد في الاقليم وحصول مشاكل اجتماعية وتربوية وصحية وازدياد الهجرة لدى الشباب الى باقي الدول"، مشجعاً على "ضرورة التعاون بشكل كبير مع الحكومة الفيدرالية من اجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي بشكل عام".

ونصح عضو كتلة المستقبل، مسؤولي الإقليم، بأن "الزيارة ستكون غير مجدية اذا كان هدفها التقاط الصور وتلبية دعوات المسؤولين للولائم دون الحديث بشكل خاص عن هذا الملف النفطي وتداعياته ومستقبله بين الطرفين، فيما يجب على بغداد التعاون مع الاقليم بشكل عام وترك التعامل مع الحزبين، وانهاء الفوضى العارمة هناك بمنع تصدير النفط من قبل الحزب الديمقراطي الى الخارج واجباره على ضرورة تسويقه عبر وزارة النفط في بغداد".

والمح عضو كتلة المستقبل المعارضة بأن "الفصل التشريعي الجديد سيناقش في بدايته موازنة 2020 وملف النفط بين المركز والاقليم ورواتب موظفي الاقليم التي يجب ان تصرف من بغداد بعد التزام الطرف الاخر بتصدير النفط عبرها".

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، الجمعة (23 اب 2019)، الاتفاق مع وزير الخارجية العراقي، أن يكون الاقليم مشاركاً في وفود الخارجية العراقية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وجاء في بيان للدائرة، أن

بغداد اليوم- متابعة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيد أو نفي التقارير المتداولة حول مسؤولية إسرائيل عن سلسلة من الهجمات على مواقع تابعة للحشد الشعبي، في الأسابيع الأخيرة.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع القناة التاسعة بالتليفزيون

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بيانا بشأن تعرض امرأة عراقية للضرب من قبل ضابط ايراني في مطار مشهد.

واكدت الخارجية في بيانها، انها "فور تلقيها نبأ تعرّض السيّدة العراقـيّة للاعتداء في مطار مشهد أنّها قد تابعت الق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب كردي: زيارة مسؤولي الإقليم إلى بغداد ’’فرصة أخيرة’’ لحسم ملف النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب كردي: زيارة مسؤولي الإقليم إلى بغداد ’’فرصة أخيرة’’ لحسم ملف النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).