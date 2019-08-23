النيران تلتهم غابات الأمازون وتحذيرات من تأثيرها على البيئة

2019/08/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل الظلام على أكبر مدينة في البرازيل بعد ظهر يوم الاثنين 19 أغسطس، عندما واجه الدخان الناجم عن حرائق الأمازون الهائلة موجة باردة في الجو،

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