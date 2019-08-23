2019/08/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اطلق مصرف الرافدين بالعراق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين 5 ، 10 ، 15، 20، 25 مليون دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن بشرى سارة لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن بشرى سارة لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).