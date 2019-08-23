محافظ البصرة :الجماهير العراقية البصرية واعية وستنقل رسالة مثالية بأن المحافظة آمنة في إقامة مختلف البطولات الرياضية

2019/08/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيداني أن الجماهير العراقية الرياضية البصرية واعية وستنقل رسالة مثالية للعالم ان البصرة محافظة أمنة لاقامة تصفيات كأس العالم وباقي البطولات الرياضية الأخرى .وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي الخاص خلال مشاركته حفل تخرج مجموعة من طلبة جامعة البصرة والذي أقيم في ملعب …

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